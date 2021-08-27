"Посмотрим внимательно": Глава Минобрнауки пообещал проанализировать ЕГЭ

Министра смутило увеличение числа школьников, набравших 100 баллов

Специалисты из Министерства науки и высшего образования совместно с Министерством просвещения и Рособрнадзором изучат определенные аспекты Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом в пятницу, 27 августа, рассказал глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Как пояснил министр, ведомствам предстоит проанализировать увеличение количества стобалльников по отдельным дисциплинам. С этой целью "мы посмотрим внимательно на ЕГЭ", пообещал Фальков.

При этом глава Минобрнауки подчеркнул, что серьезных претензий к экзамену нет.

Помимо этого министр анонсировал пересмотр требований к проведению школьных олимпиад. В интервью телеканалу РБК Фальков заявил, что нужно "серьезно их ужесточить".

В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не обсуждает предложения об отмене ЕГЭ. При этом он выразил готовность выслушать конструктивную критику и предложения, подчеркнув необходимость "двигаться вперед" и вносить изменения, если в них возникнет необходимость.

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