Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

В том, что касается гражданских дел

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители запрещенного в России радикального движения "Талибан" предложили Анкаре заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула.

При этом талибы отметили, что безопасность берут на себя.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ", - сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал канал NTV.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, их устроили смертники. Погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram