ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Талибы предложили Турции управлять аэропортом Кабула

11:01
  • пятница
  • 27 августа 2021

В том, что касается гражданских дел

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что представители запрещенного в России радикального движения "Талибан" предложили Анкаре заниматься гражданским управлением аэропорта Кабула.
В США сообщили о более чем 100 погибших из-за взрывов в Кабуле

При этом талибы отметили, что безопасность берут на себя.

"Талибы предложили заниматься управлением аэропорта Кабула. Кому предложили? Нам. Говорят, что обеспечат безопасность, но само администрирование работы предложили нам. Мы пока не дали ответ", - сказал Эрдоган на пресс-конференции, которую транслировал канал NTV.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, их устроили смертники. Погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Бойцы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)
Бойцы радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.