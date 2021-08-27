Названа основная версия смертельного пожара в Екатеринбурге

В огне погибла супружеская пара

Два человека погибли во время крупного пожара в пятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге. Крыша здания загорелась ночью. Спасатели эвакуировали 65 человек, в том числе семь детей. Был открыт пункт временного размещения в одной из школ. Причину трагедии выясняют специалисты. Прокуратура начнёт проверку соблюдения требований безопасности управляющей компанией.

В считанные минуты огнём была охвачена вся крыша пятиэтажки. Возгорание случилось глубокой ночью, поэтому практически в каждой квартире находились люди. В первую очередь спасатели начали эвакуировать людей.

Из горящего здания эвакуировали 65 человек, среди которых семеро детей. Сейчас большинство жильцов в пункте временного размещения. Его организовали на базе соседней школы. С пожилыми людьми работают психологи. Квартиры на верхних этажах практически полностью выгорели. Позже выяснилось, что два человека покинуть дом не смогли. Известно, что это супружеская пара, однако установить их личности полицейским ещё предстоит.

"Сложность тушения заключалась в узких подъездах к дому и установки высотной техники. Звеньями ГЗС в количестве 4 человек были поданы 5 ручных стволов для тушения кровли, так же один лафетный ствол по коленчатому подъёмнику", - говорит и.о. заместителя начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Вячеслав Новиков.

Огонь полыхал на площади почти в 800 квадратных метров. Справиться с ним удалось только ранним утром. Основной причиной пожара эксперты называют неосторожное обращение с огнём. Поскольку погибли люди, следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

"Следователями и криминалистами проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначена необходимая экспертиза, в том числе и для выяснения причины смерти погибших супругов, а также установление точного очага и причины возгорания", - сообщил старший помощник руководителя УСК России по Свердловской области по взаимодействию со СМИ Александр Шульга.

Власти Екатеринбурга пообещали выделить жилье для тех людей, чьи квартиры после пожара оказались непригодны для проживания.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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