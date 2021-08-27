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Собянин рассказал о поддержке московскими властями киноиндустрии

11:50
  • пятница
  • 27 августа 2021

В Москве создадут специальную площадку для съемок кино

Сегодня отмечают День российского кино. С представителями индустрии и московскими студентами встретился Сергей Собянин. Мэр отметил, что после сложного периода сейчас отрасль возрождается. Большинство всего российского кино снимается в Москве и власти оказывают поддержку молодым режиссёрам и сценаристам, выделяют гранты.

Кроме того, работает специальная комиссия, которая помогает организовать съёмки на улицах столицы. Также в мегаполисе планируют создать масштабную киноплощадку.

"Еще одно направление – создать специальную площадку для съемок кино. Чтобы можно было выставлять декорации, разворачивать батальные сцены. Такую площадку нашли в Троицком округе, рядом хранение инвентаря, в том числе и для съемок", - сказал Собянин.

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