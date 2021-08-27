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"Красивая": Тимофей Баженов выпустил в Останкинский пруд рыбу

12:11
  • пятница
  • 27 августа 2021

Рыбы будут очищать пруд

В столице проводят комплексное благоустройство городских водоёмов. В порядок приведут десятки прудов,  рядом с которыми любят отдыхать москвичи. В одном из них - Останкинском - впервые за несколько лет появилась рыба. Её выпустили в водоём под руководством журналиста и общественного деятеля Тимофея Баженова. Инициативу поддержали жители района - за несколько дней волонтёры собрали более тысячи подписей в поддержку этой акции. Как отметил общественник, это важно для поддержания экоситемы.

"Отлично, что в Останкинском пруду будет плавать рыба, не простая, а красивая. Тут выпустили и белого амура, и карпа, и леня. Всё это рыбы, которые делают честь любому водоему, едят ненужные водоросли, поглощают мусор и очищают воду", - заявил Баженов.

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