Россиянин сбросил спаниеля с пятого этажа

Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы

Житель Нижнего Новгорода выбросил свою собаку с пятого этажа и попал под статью.

Инцидент произошел 8 июля у дома на улице Дорожная в поселке Новинки. Прохожие заметили под окнами травмированного русского спаниеля.

Как оказалось, 45-летний хозяин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлился на собаку и скинул ее из окна квартиры, расположенной на пятом этаже.

Животное отвезли к ветеринару для оказания помощи. Сейчас пес находится на передержке у местной жительницы. Его жизни ничего не угрожает.

В отношении хозяина спаниеля завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными", он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 80 тысяч рублей штрафа или лишение свободы на срок до трех лет.

Свою вину нижегородец признал и заявил, что умышленно причинил собаке боль, сообщили в региональном управлении МВД.

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