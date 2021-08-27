ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Поезд сбил девочку-подростка на Кубани

11:15
  • пятница
  • 27 августа 2021

Пострадавшая скончалась от полученных травм

На Кубани поезд насмерть сбил 16-летнюю девочку, она шла по колее железной дороги. Об этом в пятницу пишет РИА "Новости" со ссылкой на Краснодарское линейное управление МВД на транспорте.
В Курске трамвай сошел с рельсов и сбил женщину

Информация о том, что поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя, поступила в дежурную часть в 05:20 по Москве.

"Как пояснил машинист, он увидел девочку, идущую в колее железной дороги, во избежание наезда был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось", - уточняется в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция на месте происшествия
Полиция на месте происшествия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.