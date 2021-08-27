Поезд сбил девочку-подростка на Кубани

Пострадавшая скончалась от полученных травм

На Кубани поезд насмерть сбил 16-летнюю девочку, она шла по колее железной дороги. Об этом в пятницу пишет РИА "Новости" со ссылкой на Краснодарское линейное управление МВД на транспорте.

Информация о том, что поездом смертельно травмирована несовершеннолетняя, поступила в дежурную часть в 05:20 по Москве.

"Как пояснил машинист, он увидел девочку, идущую в колее железной дороги, во избежание наезда был подан звуковой сигнал и применено экстренное торможение, однако трагедии избежать не удалось", - уточняется в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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