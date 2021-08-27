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Глава Минобрнауки оценил итоги нового порядка приема в вузы

12:09
  • пятница
  • 27 августа 2021

Отдельные моменты требуют совершенствования, однако в целом довольны и ректоры, и абитуриенты

В 2021 году конкуренция среди поступающих в высшие учебные заведения была серьезнее, чем прежде, однако в целом результатами довольно и руководство вузов, и абитуриенты. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
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Прежде зачисление в вузы происходило в три этапа. Первыми статус студентов получали победители школьных олимпиад и обладатели льгот. Затем другие абитуриенты направляли результаты ЕГЭ в несколько выбранных учебных заведений. По предварительным спискам на зачисление поступившие выбирали место дальнейшего обучения. Оставшиеся свободными места занимали абитуриенты с меньшим баллом по ЕГЭ.

В 2021 году вторая волна была отменена. Минобрнауки увеличило количество доступных направлений подготовки с трех факультетов в одном вузе до десяти. Однако непосредственно перед зачислением следует сделать окончательный выбор и подать согласие только на один факультет в один вуз.

После изменения правил приема в вузы в интернете появилась петиция абитуриентов, которые сочли нововведения несправедливыми и повышающими риск не поступить ни в одно учебное заведение.

Однако Фальков указал, что и прежний порядок не был лишен элемента лотереи. Прежде всего это касалось абитуриентов в регионах, не подававших документы в ведущие вузы страны в ожидании поступления в родном городе. На уровень конкуренции также повлияло увеличение количества победителей и призеров школьных олимпиад.

Глава Минобрнауки согласился с тем, что отдельные моменты порядка приема в вузы требуют совершенствования. В связи с этим в интервью телеканалу РБК Фальков предложил увеличить количество топ-вузов в регионах, а также ужесточить требования к школьным олимпиадам и проанализировать Единый государственный экзамен.

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