Еще 2297 пациентов вылечились от COVID-19 в Москве

Выявлено 1509 новых случаев

Московские врачи вылечили от коронавируса еще 2297 человек, сообщает в пятницу оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

За все время пандемии в столице поправились уже 1439126 пациентов.

"В Москве выявлено 1509 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 499 человек, скончался 51 пациент. На ИВЛ находится 285 человек", - сказано в сообщении.

В штабе также напомнили о важности вакцинации. Прививку от COVID-19 можно сделать в одном из центров на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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