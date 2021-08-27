Зеленский не смог приземлиться в Кишеневе

В Молдавии отмечают 30-ю годовщину независимости

Президент Украины Владимир Зеленский опоздал на торжественные мероприятия по случаю Дня независимости Молдавии.

Его самолет не смог приземлиться в аэропорту Кишинева из-за густого тумана. в результате борт вернулся в Одессу, пишет издание "Думская".

Президент Румынии Клаус Йоханнис вовсе не смогу вылететь из Бухареста. Из-за этого торжества в столице Молдавии перенесли на час.

Молдавия 27 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. По этому случаю планируется военный парад.

UPD (12:00 мск): Празднование юбилея независимости Молдавии началось без президентов Румынии и Украины. На месте оказался только глава Польши Анджей Дуда, который прилетел накануне, уточняет ТАСС.

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