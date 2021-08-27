Криштиану Роналду близок к смене клуба

Португалец готовится покинуть "Ювентус"

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду в ближайшее время может сменить клуб, передает ESPN.

Форвард близок к подписанию контракта с английской командой "Манчестер Сити". Ее главный тренер Хосеп Гвардиола уже пообщался с Роналду по телефону.

При этом уточняется, что официально переговоры пока не начаты. Вместе с тем 36-летний португалец уже уведомил партнеров об уходе.

Изначально этим летом "Сити" намеревались приобрести нападающего "Тоттенхэма" Гарри Кейна, но тот публично заявил, что никуда уходить не собирается.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году из мадридского "Реала". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провел за туринский клуб 134 матча, забив 101 гол.

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