Пловчиха Шабалина взяла второе золото Паралимпиады

В этот раз в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем

Российская пловчиха Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио.

Она победила в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем, пишет ТАСС. 26-летняя спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 03,71 секунды.

Серебро Паралимпиады досталось британке Бетани Ферт, а бронза британке Джессике-Джейн Эпплгейт. Спортсменки выступали в категории, где представлены атлеты с интеллектуальными нарушениями.

Это вторая золотая медаль Шабалиной. 25 августа она завоевала первое место, выиграв заплыв на 100 метров баттерфляем. Россиянка прошла дистанцию за одну минуту 3,59 секунды и обновила собственный рекорд.

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