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Нифантьев предложил создать доктрину национальной лекарственной безопасности

12:32
  • пятница
  • 27 августа 2021

Стране необходимо создать доктрину национальной лекарственной безопасности

В России требуется создать доктрину национальной лекарственной безопасности как гарантию независимости от других государств — производителей субстанций для фармацевтической промышленности. Такое мнение в пятницу, 27 августа, высказал член Общественной палаты России, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев.
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Эксперт напомнил, что в настоящее время Китай и Индия находятся в статусе монополистов на рынке производства лекарственных субстанций. Однако пандемия коронавирусной инфекции продемонстрировала важность выпуска таких веществ на территории своей страны: в первую волну COVID-19 Россия столкнулась с дефицитом фармсубстанций из-за перебоев с производством в Китае.

Нифантьев выступил за разработку доктрины национальной лекарственной безопасности в два этапа. Сначала потребуется создать производственную базу, затем наладить производство составляющих.

Помимо лекарственной независимости это обеспечит России положение одной из ведущих стран с развитой химической промышленностью, высокую добавленную стоимость при продаже своей продукции, рост налогов, создание дополнительных рабочих мест, цитирует Нифантьева агентство городских новостей "Москва".

Накопив опыт с распространением коронавирусной инфекции, можно начать работать на опережение, чем как раз является создание "санитарного щита" России, рассказал Евгений Нифантьев. По его словам, необходимы организационные решения в том числе по созданию современных центров разработки эффективных лекарств с использованием передовых методов синтеза, цифровых технологий и молекулярной биологии.

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