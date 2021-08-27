Российские фильмы с начала года собрали 9 млрд рублей

За весь 2020-й - почти 11 млрд

Как следует из данных Фонда кино, на которые ссылается ТАСС, к августу 2021 года сборы российского кино достигли 9 миллиардов рублей.

Уточняется при этом, что общее количество зрителей составило 33,7 миллиона.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, в 2020-м отечественные картины собрали почти 11 миллиардов рублей. Посмотрели их более 42 миллионов человек.

До этого глава Минкультуры отметила, что перспективным рынком для российских фильмов и сериалов сегодня является Китай.

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