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Российские фильмы с начала года собрали 9 млрд рублей

12:20
  • пятница
  • 27 августа 2021

За весь 2020-й - почти 11 млрд

Как следует из данных Фонда кино, на которые ссылается ТАСС, к августу 2021 года сборы российского кино достигли 9 миллиардов рублей.
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Уточняется при этом, что общее количество зрителей составило 33,7 миллиона.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова заявила, в 2020-м отечественные картины собрали почти 11 миллиардов рублей. Посмотрели их более 42 миллионов человек.

До этого глава Минкультуры отметила, что перспективным рынком для российских фильмов и сериалов сегодня является Китай.

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