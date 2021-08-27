Историк Дарья Митина рассказала о выгодоприобретателях переворота в Кабуле

В хаосе в Афганистане нашли американский след

К решению о передаче власти в Афганистане движению "Талибан" (организация запрещена в России) могут быть причастны представители Госдепартамента США. Такое мнение высказала секретарь ЦК Объединённой коммунистической партии, внучка премьер-министра Афганистана (1963-1965 гг.) Мохаммада Юсуфа историк Дарья Митина.

"США наконец-то сбагрили чемодан без ручки. Считаю, что решение о передаче власти "Талибану" было принято в конце 2019 года на уровне Госдепартамента США", - отметила историк.

По ее мнению, идея принадлежала бывшего американскому послу в Афганистане Залмаю Халилзаду. При этом Митина уверена, что решение принимались за спиной американских президентов. Ключевую роль в недавнем перевороте сыграл союзник "Талибана" - террористическая организация "Сеть Хаккани" (запрещена в России), также поддержку талибы получили от своих соратников в Катаре.

"Основным публичным интерфейсом переворота стал катарский офис "Талибана", а отнюдь не "кандагарская шура". Самую грязную работу, как всегда, выполнила "Сеть Хаккани", которая и сейчас, по мнению экспертов, занимается зачистками и внесудебными расправами", - отметила Митина.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram