Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

Москва заинтересована в том, чтобы о ней рассказывали в кино

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского кино и предложил распространить финансовую поддержку на молодых режиссеров, снимающих фильмы о Москве.

Градоначальник отметил, что столица заинтересована в том, чтобы о ней рассказывали в кино, снимали исторические места и показывали будущее. Было бы неплохо транслировать такие фильмы в кинотеатрах "Москино", подчеркнул Собянин на встрече с кинематографистами.

Размер грантов будет определен после консультаций с кинематографическим сообществом. На базе одного из кинотеатров "Москино" организуют регулярные показы дипломных работ.

Кроме того, в ТиНАО создается специальная большая площадка для съемок кино. Рядом располагаются места для хранения инвентаря, в том числе и для съемок. Мэр рассчитывает, что кинопарк для съемок начнет использоваться уже в этом году.

"Я надеюсь, что в этом году первые договора по задействованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда", - сказал Собянин.

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