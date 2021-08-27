ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин принял решение о поддержке начинающих кинорежиссеров

12:48
  • пятница
  • 27 августа 2021

Москва заинтересована в том, чтобы о ней рассказывали в кино

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем российского кино и предложил распространить финансовую поддержку на молодых режиссеров, снимающих фильмы о Москве.

Градоначальник отметил, что столица заинтересована в том, чтобы о ней рассказывали в кино, снимали исторические места и показывали будущее. Было бы неплохо транслировать такие фильмы в кинотеатрах "Москино", подчеркнул Собянин на встрече с кинематографистами.

Размер грантов будет определен после консультаций с кинематографическим сообществом. На базе одного из кинотеатров "Москино" организуют регулярные показы дипломных работ.

Кроме того, в ТиНАО создается специальная большая площадка для съемок кино. Рядом располагаются места для хранения инвентаря, в том числе и для съемок. Мэр рассчитывает, что кинопарк для съемок начнет использоваться уже в этом году.

"Я надеюсь, что в этом году первые договора по задействованию этой большой площадки будут подписаны, положим начало созданию нового Голливуда", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Съемка фильма
Съемка фильма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.