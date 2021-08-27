"Мечтал с детства": Том Круз рассказал о самом опасном трюке в жизни

Зрители увидят рискованный прыжок в фильме "Миссия невыполнима 7"

Голливудский актер Том Круз, исполнивший главную роль в приключенческом боевике "Миссия невыполнима", рассказал о работе над седьмой частью кинофраншизы. По словам звезды, ему довелось исполнить самый опасный трюк в своей жизни.

В ходе съемок в Норвегии Крузу пришлось совершить прыжок на мотоцикле со скалы в долину. Подготовка и оттачивание этого трюка заняли целый год. За это время актер выполнил 13 тысяч прыжков на мотоцикле и 500 прыжков с парашютом. В итоге сделать заветные кадры удалось в первый же день.

По признанию знаменитости, он мечтал о подобном трюке с самого детства и смог наконец реализовать свою фантазию, несмотря на очевидную опасность для жизни.

Режиссер фильма "Миссия невыполнима 7" Кристофер Маккуорри подтвердил, что прыжок Круза был крайне рискованным. Единственное, что пугает еще больше — трюки, запланированные для восьмой части франшизы, цитирует режиссера HypeBeast.

Серия боевиков "Миссия невыполнима" выходит с 1996 года. Агент Итан Хант в исполнении Тома Круза раз за разом спасает мир. На съемках актер самостоятельно, без дублеров, выполняет опасные трюки. В частности, для шестого фильма он перепрыгивал с одной крыши на другую, что закончилось для звезды переломом ноги.

Мировая премьера фильма "Миссия невыполнима 7" запланирована на 27 мая 2022 года.

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