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Число жертв взрывов в аэропорту Кабула возросло до 110

12:55
  • пятница
  • 27 августа 2021

Ранее речь шла о 103 погибших

Как сообщает в пятницу телеканал Al Jazeera, в результате взрывов в Кабуле погибли по меньшей мере 110 человек.
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Ранее речь шла о 103 погибших при терактах. Их устроили смертники. Среди жертв - 13 американских военнослужащих.

Два взрыва прогремели около здания аэропорта Кабула в четверг. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) осудило случившееся, заявив, что виновные будут найдены.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане.

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