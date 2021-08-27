Певцов предложил отдать усадьбу Виноградово под детский научный центр

Актер отметил, что стране необходимы талантливые инженеры, конструкторы и исследователи

Усадьбу Виноградово в Москве следует восстановить и устроить в ней детский Центр научно-технического творчества. Такое мнение в пятницу, 27 августа, высказал народный артист России Дмитрий Певцов.

В ходе круглого стола, посвященного вопросам дополнительного образования и развитию детского научно-технического творчества, актер заявил, что России необходимы талантливые инженеры, конструкторы, исследователи — "новые королёвы, курчатовы во всех областях науки и техники". Певцов подчеркнул, что интерес к науке надо закладывать с малых лет, поскольку это не просто детское занятие, а профориентация и развитие потенциала страны в будущем.

Для этого артист и общественник предложил срочно заняться созданием сети доступных центров научно-технического творчества для детей и молодежи в Москве и регионах взамен советской системы дворцов пионеров и станций юных техников. Один из таких центров, по мнению Певцова, можно разместить в усадьбе Виноградово после ее восстановления.

Учитель информатики и робототехники одной из московских школ Александр Елацков рассказал о моде на техническое творчество среди детей, распространению которой способствуют профильные конкурсы, такие как чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников "KidSkills".

Публицист Анатолий Вассерман согласился с тем, что клубы научно-технического творчества имеют свой смысл, однако предупредил о возможной опасности. По словам эрудита, вокруг таких центров может появиться "какая-нибудь паразитирующая прослойка, которая будет чужие идеи превращать в свои деньги". Чтобы избежать этого, следует "хорошо продумать, чтобы невозможно было паразитировать на таком клубе", подчеркнул Вассерман.

Анатолий Вассерман ранее предложил придумать новый формат городских центов для молодых людей, которые должны быть насыщены разными видами активностей: и интеллектуальными, и физическими. Он подчеркнул, что многие лаборатории и коворкинги сконцентрированы на одной площадке в центре города, однако необходимо обустраивать районные центры.

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