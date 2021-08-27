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Убийцу школьницы из Тюмени выдала одна маленькая деталь на машине

13:29
  • пятница
  • 27 августа 2021

Преступник передвигался на неприметном авто

Правоохранительные органы смогли найти убийцу восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени благодаря стикеру на автомобиле преступника.
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Виталий Бережной передвигался на автомобиле Daewoo Matiz серебристого цвета, который принадлежал его супруге, пишет издание "Наш город".  На заднем стекле был приклеен стикер с рекламой личного аккаунта в Instagram для поиска заказчиков.

Машина не фигурировала ни в одной из ориентировок. Предположительно, транспортное средство попало на запись камер видеонаблюдения, а наклейка помогла установить личность предполагаемого преступника.

Жуткая история убийства школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 8-летняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и не вернулась. Девочку искали 1,5 месяца. 19 августа ребенка нашли мертвым на берегу озера.

25 августа задержали предполагаемого убийцу – местного жителя Виталия Бережного. Мужчина признался, что под действием алкоголя и наркотиков, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием". Кроме того, назначена проверка в отношении руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова из-за неэффективного расследования пропажи школьницы.

UPD (13:36 мск): Ленинский районный суд в Тюмени арестовал Виталия Бережного на два месяца.

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