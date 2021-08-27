Убийцу школьницы из Тюмени выдала одна маленькая деталь на машине

Преступник передвигался на неприметном авто

Правоохранительные органы смогли найти убийцу восьмилетней Насти Муравьевой из Тюмени благодаря стикеру на автомобиле преступника.

Виталий Бережной передвигался на автомобиле Daewoo Matiz серебристого цвета, который принадлежал его супруге, пишет издание "Наш город". На заднем стекле был приклеен стикер с рекламой личного аккаунта в Instagram для поиска заказчиков.

Машина не фигурировала ни в одной из ориентировок. Предположительно, транспортное средство попало на запись камер видеонаблюдения, а наклейка помогла установить личность предполагаемого преступника.

Жуткая история убийства школьницы в Тюмени потрясла всю страну. 8-летняя Настя Муравьева ушла из дома 30 июня и не вернулась. Девочку искали 1,5 месяца. 19 августа ребенка нашли мертвым на берегу озера.

25 августа задержали предполагаемого убийцу – местного жителя Виталия Бережного. Мужчина признался, что под действием алкоголя и наркотиков, он заманил девочку в квартиру, связал скотчем и изнасиловал, после чего задушил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием". Кроме того, назначена проверка в отношении руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова из-за неэффективного расследования пропажи школьницы.

UPD (13:36 мск): Ленинский районный суд в Тюмени арестовал Виталия Бережного на два месяца.

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