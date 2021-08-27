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Время ЕГЭ по двум предметам сократили почти на час

13:12
  • пятница
  • 27 августа 2021

Изменения структуры произошли во многих дисциплинах

Как сообщили в пресс-службе Рособрнадзора, время для написания Единого государственного экзамена по истории и обществознанию сократили.
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"Время, отведенное на выполнение экзаменационных работ по истории и обществознанию, сокращено с 235 до 180 минут", - сказано в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что изменения структуры произошли во всех предметах, кроме информатики.

Так, в ЕГЭ по базовой математике добавлены задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, по биологии - задание, проверяющее умение прогнозировать результаты эксперимента на основе знаний из области физиологии клеток, а из истории исключили историческое сочинение, добавив тест на установление причинно-следственных связей.

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