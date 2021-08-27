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Кремль решительно осудил теракты в Кабуле

13:27
  • пятница
  • 27 августа 2021

Опасность в Афганистане сегодня велика для всех

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами в пятницу заявил, что Москва серьезно обеспокоена развитием ситуации в Афганистане.
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Днем ранее в аэропорту Кабула произошли два взрыва. Их устроили смертники. Погибли 110 человек, в том числе 13 американских военных.

Как подчеркнул кремлевский спикер, Россия самым решительным образом осуждает террористические акты.

"К сожалению, подтверждаются пессимистические прогнозы относительно того, что хаосом, который возник в Афганистане, обязательно не преминут воспользоваться засевшие там террористические группировки и организации", - добавил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, опасность в Афганистане велика для всех. Россия вместе с тем пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула.

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