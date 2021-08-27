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Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени

13:54
  • пятница
  • 27 августа 2021

Виталий Бережной останется под стражей минимум до 25 октября

Ленинский суд Тюмени в пятницу, 27 августа, санкционировал арест Виталия Бережного, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы.
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По решению судьи Дмитрия Сухарева, Бережной будет находиться в следственном изоляторе минимум два месяца — до 25 октября 2021 года. Впоследствии срок содержания под стражей может быть продлен.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Перед его началом в зал пустили журналистов, обвиняемый проигнорировал их вопросы, сообщает ТАСС.

30 июня восьмилетняя школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. После продолжительных поисков пакет с останками ребенка был обнаружен на берегу озера Оброчное. В ходе следственных действий был установлен подозреваемый в совершении преступления — 40-летний местный житель Виталий Бережной.

Экспертиза ДНК подтвердила совпадение следов на теле убитой девочки с образцами задержанного. На допросе Бережной сообщил, что заманил школьницу в квартиру, связал, изнасиловал и задушил. Для сокрытия следов преступления мужчина спрятал тело.

Следователи выяснили, что Бережной непродолжительное время работал в органах внутренних дел в Ханты-Мансийском автономном округе. В Тюмень он переехал в 2015 году.

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