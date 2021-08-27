Дания отменяет все коронавирусные ограничения

В стране отличные показатели вакцинации

Дания снимает все ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на управление здравоохранения страны. Произойдет это с 10 сентября.

"Эпидемия находится под контролем, у нас рекордно высокие показатели вакцинации", - отметил министр здравоохранения Магнус Хеунике.

К сегодняшнему дня полностью вакцинированы четверо из пяти датчан в возрасте от 12 лет и старше. Теперь в Дании COVID-19 не классифицируется как "критичное для общества заболевание".

"Но даже если в настоящий момент все выглядит хорошо, мы еще не вышли из эпидемии", - заметил при этом Хеунике.

В настоящий момент в датских больницах с коронавирусом находятся 127 человек.

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