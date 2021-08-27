Собянин принял решение о поддержке молодых режиссеров, снимающих фильмы о Москве

Кто сможет рассчитывать на гранты?

Сегодня День российского кино. С праздником кинематографистов поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что у московского кино большое будущее, это важная отрасль экономики, которая постоянно развивается. Сергей Собянин предложил финансово поддержать молодых режиссеров, снимающих фильмы о столице.

Смотреть кино, сидя за столиком в кругу друзей и единомышленников. Не фантазия. Реальность. Камерная обстановка, созданная в кинотеатре "Звезда", располагает к вдумчивому просмотру.

"Наш кинотеатр был основан в 1954 году. На собрании жильцов, которые приняли решение, что хотят здесь видеть не продуктовый магазин, а кинозал", - рассказала начальник кинотеатра Москино "Звезда" Екатерина Долинина.

Для соседей из ближайших домов. Работает в формате "кинокафе", расположен в жилом доме. Всего один зал на 60 мест. Здесь смотрят арт-кино, проходят встречи с режиссерами и кинокритиками. Неслучайно эта площадка была выбрана для неформального и доверительного разговора с известными кинематографистами и теми, кто только начинает свой путь в профессии.

"Сегодня происходит второе рождение кино. Несмотря на пандемию, несмотря на сложности кинопоказа - вдруг случился бум востребованности контента. Киноконтента. Онлайн-платформы, которые сметают на рынке всё, что производится, в больших объемах. Сейчас главное сегодня - ваше влияние. Поздравляю, что вы выжили в непростое время. Я надеюсь, что у московского кино и у российского большое будущее", - отметил Собянин.

Поздравив всех с Днем российского кино, Сергей Собянин предложил обсудить меры поддержки киноиндустрии. В Москве снимается порядка 90% кинофильмов, в отрасли заняты почти 20 тысяч человек. А значит, немало вопросов. От приёма творческих заявок, работы отборочной кинокомиссии до поддержки молодых режиссёров.

Талантливую молодёжь будут привечать. Для этого разработана система грантовой поддержки.

"Мы несколько лет обсуждали, как гранты, какие гранты, в каком объеме, по какому принципу давать для поддержки кино, потому что все города мира стараются, чтобы кино снималось в их городах. Мы выдаем гранты тем фильмам, которые рассказывают о Москве. Снимают исторические места", - рассказал Сергей Собянин.

По итогам обсуждения Сергей Собянин одобрил предложения о поддержке молодых специалистов. На гранты могут рассчитывать дипломники, которые будут снимать фильмы в общественных пространствах столицы. На одной из площадок сети "Москино" создадут киноклуб, где выпускники смогут показать свою дипломную работу и обсудить ее с критиками.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram