В Москве студенты сдали кровь для пациентов Центра Димы Рогачева

В центре созданы все условия для получения крови нескольких видов

В пятницу студенты столичных медицинских вузов сдавали кровь для маленьких пациентов Центра Димы Рогачева.

Здесь проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями. Проводятся операции любой сложности - от нейрохирургических до трансплантации костей, суставов и костного мозга. 90 процентов детей здесь выздоравливают полностью. В центре Рогачева созданы все условия для получения крови нескольких видов.

"Это плазма, которую мы тут же замораживаем, и она может хранится в течение года, в абсолютно сводном режиме, это эритроциты, которые хранятся в течение месяца и это тромбоциты, которые хранятся в течение пяти дней. Все эти три компонента необходимы для выполнения высокотехнологичных операций, которые мы проводим в нашем центре", - рассказал президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

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