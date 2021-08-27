ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве студенты сдали кровь для пациентов Центра Димы Рогачева

15:10
  • пятница
  • 27 августа 2021

В центре созданы все условия для получения крови нескольких видов

В пятницу студенты столичных медицинских вузов сдавали кровь для маленьких пациентов Центра Димы Рогачева.

Здесь проходят лечение дети с онкологическими заболеваниями. Проводятся операции любой сложности - от нейрохирургических до трансплантации костей, суставов и костного мозга. 90 процентов детей здесь выздоравливают полностью. В центре Рогачева созданы все условия для получения крови нескольких видов.

"Это плазма, которую мы тут же замораживаем, и она может хранится в течение года, в абсолютно сводном режиме, это эритроциты, которые хранятся в течение месяца и это тромбоциты, которые хранятся в течение пяти дней. Все эти три компонента необходимы для выполнения высокотехнологичных операций, которые мы проводим в нашем центре", - рассказал президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Медицинская сестра и сотрудник Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"
Медицинская сестра и сотрудник Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.