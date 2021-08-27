Скорая перевернулась в ДТП на юго-западе Москвы

Есть пострадавшие

На юго-западе столицы произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и такси.

Машины столкнулись на пересечении проспекта Вернадского и Университетского проспекта в районе дома №4. После удара, автомобиль скорой перевернулся.

По предварительным данным, пострадали два человека - водитель скорой и пассажирка такси, пишет ТАСС.

В результате аварии перекрыты три полосы дороги. Движение на участке затруднено. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. На месте работают оперативные службы города.

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