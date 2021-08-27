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Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане

14:39
  • пятница
  • 27 августа 2021

Совещание прошло по видеосвязи

Ситуацию в Афганистане обсудили на оперативном совещании Совета безопасности России, которое провёл в пятницу президент. Заседание прошло в режиме видеоконференции, сообщает "ТВ Центр".
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В нём приняли участие премьер-министр, руководители обеих палат парламента, главы силовых ведомств, министры обороны и иностранных дел. Владимир Путин подчеркнул, что Москва следит за обстановкой в регионе и работает совместно с зарубежными партнёрами.

"Уважаемые коллеги, добрый день! Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнёрами и обменяемся информацией об этих наших контактах. Поговорим по всему комплексу, в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении. Давайте начнём работу", - заявил Путин.

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