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Определились соперники российских клубов в Лиге Европы

14:23
  • пятница
  • 27 августа 2021

На групповом этапе выступят "Локомотив" и "Спартак"

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы, передает ТАСС.
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Соперниками московского "Спартака" в группе С стали итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Столичный "Локомотив" сыграет в квартете Е с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".

Групповой этап ЛЕ стартует 16 сентября. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Действующим победителем турнира является испанский "Вильярреал".

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