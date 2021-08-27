Определились соперники российских клубов в Лиге Европы

На групповом этапе выступят "Локомотив" и "Спартак"
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа футбольной Лиги Европы, передает ТАСС.
Соперниками московского "Спартака" в группе С стали итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польская "Легия". Столичный "Локомотив" сыграет в квартете Е с итальянским "Лацио", французским "Марселем" и турецким "Галатасараем".
Групповой этап ЛЕ стартует 16 сентября. Финал пройдет 18 мая 2022 года в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".
Действующим победителем турнира является испанский "Вильярреал".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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