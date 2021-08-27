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Ученые в Узбекистане приступили к созданию помидора—вакцины от COVID-19

14:27
  • пятница
  • 27 августа 2021

"Съедобная" вакцинация – безопасный и дешевый способ, уверяют исследователи

Специалисты Центра геномики и биоинформатики в Узбекистане начали работу над выведением томатов, содержащих вакцину от коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали в республиканской Академии наук.
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По словам представителя Академии, уже получены первые положительные результаты. Возбудитель COVID-19 вводится в клетки растения путем клонирования. Синтезированный в помидоре S-белок коронавируса при попадании в кишечник пробуждает иммунную систему.

Подобная "съедобная" вакцина поможет бороться с COVID-19 безопасным и безвредным способом, который подходит в том числе для детей, заверили в Академии наук Узбекистана. По его словам, производство вакцины в виде томатов обходится очень дешево.

Ученые планируют завершить исследования в данном направлении до конца 2021 года, сообщает РИА Новости.

В России тем временем зарегистрирована пятая вакцина от коронавирусной инфекции. Препарат "Эпиваккорона-Н" разработан центром "Вектор" Роспотребнадзора. Вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом в 21 день. "Эпиваккорона-Н" показана к применению у взрослых от 18 до 60 лет.

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