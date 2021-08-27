"Совет Матерей" отправил гуманитарную помощь детям Донбасса

Школьникам отправили тетради, ручки и пластилин

Общественная организация "Совет Матерей" собрала и отправила детям Донбасса груз гуманитарной помощи к началу нового учебного года.

Собранная волонтерами гуманитарная помощь прибудет в Новоазовск (Донецкая область) 29 августа. Этот город находится вблизи "линии разграничения", где все еще звучат выстрелы. Но это не должно влиять на право детей на праздник 1 сентября, подчеркнула глава организации Татьяна Буцкая.

К акции присоединились многие известные люди России, в частности, режиссер Карен Шахназаров и телеведущая Арина Шарапова.

"К 1 сентября ребенок должен быть "упакован" предметами, необходимыми в школе. Поэтому я приобрела и пластилин, и тетради, и ручки. Детям это очень необходимо", - отметила Шарапова.

Буцкая поблагодарила всех, кто помог собрать гуманитарный груз для школьников, и подчеркнула, что следующая задача организации – открыть первое отделение на Донбассе, чтобы помощь стала регулярной и адресной.

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