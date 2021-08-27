Таксист сбил ребенка на востоке Москвы

Водитель скрылся с места происшествия

Водитель автомобиля такси совершил наезд на ребенка на Федеративном проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло во дворе дома 44. Сдавая задним ходом, автомобиль сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дворовую проезжую часть.

По предварительным данным, у ребенка диагностировали ушиб колена.

Виновник покинул место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение водителя и предпринимают меры к его задержанию, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

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