ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Таксист сбил ребенка на востоке Москвы

14:47
  • пятница
  • 27 августа 2021

Водитель скрылся с места происшествия

Водитель автомобиля такси совершил наезд на ребенка на Федеративном проспекте в Москве. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали в столичной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло во дворе дома 44. Сдавая задним ходом, автомобиль сбил шестилетнюю девочку, которая вместе с мамой переходила дворовую проезжую часть.

По предварительным данным, у ребенка диагностировали ушиб колена.

Виновник покинул место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают местонахождение водителя и предпринимают меры к его задержанию, сообщается в официальном Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.