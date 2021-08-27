Пассажиропоток в аэропортах Московского авиаузла вырос почти вдвое

В июле 2021 года показатель достиг 8,164 млн человек

В июле 2021 года объем коммерческих пассажирских перевозок в аэропортах Московского авиационного узла (Внуково, Домодедово, Шереметьево) увеличился на 194,6% — почти до 8,164 миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация), опубликованные в пятницу, 27 августа.

В июле 2020 года пассажиропоток трех аэропортов составлял 4,196 млн человек.

Аэропорт Шереметьево увеличил объем пассажирских перевозок в 2,5 раза, до 3,6 млн человек, Внуково — на 75,7%, до 1,86 млн, Домодедово — на 59,8%, до 2,7 млн.

При этом на внутренних линиях московские аэропорты в июле нарастили перевозки в полтора раза, до 6,2 млн пассажиров, на международных — в 23,8 раза, до 1,9 млн.

В целом с января по июль пассажиропоток внутренних рейсов вырос в 1,8 раза, до 31,4 млн пассажиров. На международных направлениях показатель, напротив, снизился — в 1,2 раза, до 6,9 млн человек, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Россия продолжает восстанавливать авиасообщение с другими странами, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции. С 27 августа возобновляются полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Кроме того, увеличится число регулярных рейсов в Венгрию, на Кипр, в Киргизию и Таджикистан, а также на курорты Египета — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

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