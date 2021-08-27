Шойгу заявил о необходимости выстроить систему защиты от пропаганды

Нельзя забывать свою историю и заслуги предков

В ходе конференции "Армия и общество. Психологическая оборона" форума "Армия-2021" министр обороны Сергей Шойгу заявил о необходимости создания системы защиты от пропаганды.

"Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов", - цитирует главу ведомства ТАСС.

Как уточнил Шойгу, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются вдоль границ. Это касается в том числе Риги, Варшавы, Таллина и Хельсинки.

Ранее глава Минобороны заявил, что для России сейчас особенно опасна внутренняя угроза - общество внутри страны постепенно разлагается.

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