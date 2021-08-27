Мишустин выделил почти 8 миллиардов для выплат работающим на вакцинации медикам

Выплаты носят стимулирующий характер

Минздрав России получит 7,8 миллиарда рублей для выплат медикам, которые участвуют в вакцинации россиян от коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение…", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что финансы направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера. Их получат за дополнительную нагрузку медицинские работники, участвующие в проведении вакцинации населения от коронавируса. Эта сумма также должна покрыть расходы на оплату отпусков медиков, а также компенсаций за неиспользованные отпуска.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram