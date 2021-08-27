ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин выделил почти 8 миллиардов для выплат работающим на вакцинации медикам

15:24
  • пятница
  • 27 августа 2021

Выплаты носят стимулирующий характер

Минздрав России получит 7,8 миллиарда рублей для выплат медикам, которые участвуют в вакцинации россиян от коронавируса. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Мишустин рассказал об ускорении темпов строительства

"Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2021 году бюджетные ассигнования в размере 7827149,1 тыс. рублей Минздраву России на предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение…", - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.  

Отмечается, что финансы направлены на обеспечение выплат стимулирующего характера. Их получат за дополнительную нагрузку медицинские работники, участвующие в проведении вакцинации населения от коронавируса. Эта сумма также должна покрыть расходы на оплату отпусков медиков, а также компенсаций за неиспользованные отпуска.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.