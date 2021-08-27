Депутат ГД Ирина Белых предложила внести профессию учителя в перечень творческих специальностей

Это позволит выявлять по-настоящему мотивированных учеников
Профессию педагога следует внести в перечень творческих специальностей, которые требуют особого подхода при приеме на обучение. Такое мнение выразила депутат Госдумы Ирина Белых.
"Это позволит уже при приеме в педагогические вузы выявлять по-настоящему мотивированных ребят, которые хотят посвятить свою жизнь профессии учителя, - отметила парламентарий.
По словам Ирины Белых, учитель - это призвание, а не перечень определенных компетенций.
"Быть учителем – это тоже творчество, ведь преподаватель занимается созиданием личности своих учеников", - отметила депутат.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram