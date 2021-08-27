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Депутат ГД Ирина Белых предложила внести профессию учителя в перечень творческих специальностей

15:37
  • пятница
  • 27 августа 2021

Это позволит выявлять по-настоящему мотивированных учеников

Профессию педагога следует внести в перечень творческих специальностей, которые требуют особого подхода при приеме на обучение. Такое мнение выразила депутат Госдумы Ирина Белых.

"Это позволит уже при приеме в педагогические вузы выявлять по-настоящему мотивированных ребят, которые хотят посвятить свою жизнь профессии учителя, - отметила парламентарий.

По словам Ирины Белых, учитель - это призвание, а не перечень определенных компетенций.

"Быть учителем – это тоже творчество, ведь преподаватель занимается созиданием личности своих учеников", - отметила депутат.

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Ирина Белых
Ирина Белых
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