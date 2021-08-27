Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима - 7"

Машину угнали с парковки отеля

Голливудскую звезду Тома Круза во время съемок седьмой части франшизы "Миссия невыполнима" в Бирмингеме постигла неприятность. Автомобиль актера - BMW стоимостью 100 тысяч фунтов (более 137 тысяч долларов) - угнали с парковки возле отеля.

Пропажу заметил телохранитель актера. В салоне Круз оставил личные вещи, стоимость которых актер оценил в несколько тысяч фунтов. BMW, оснащенную электронной системой слежения, полиция вскоре нашла. Однако все ценные вещи из салона исчезли, сообщила газета The Sun.

"Миссия невыполнима" - серия фильмов, основанная на одноименном телесериале. В основе сюжета - приключения спасающего мир агента Итана Ханта, его во всех картинах и играет Круз. Предыдущие шесть частей фильма были сняты с 1996 по 2018 год.

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