Животные и птицы в Москве начали готовиться к зимовке

Специалисты просят не мешать представителям столичной фауны в подготовке к холодному времени года

Инстинкты подсказывают животным и птицам, что приближается зима — представители московской фауны начинают готовиться к холодному времени года. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

Ежи, орешниковые сони и барсуки, которым предстоит впасть в спячку, усиленно питаются, копят подкожный жир и подыскивают жилища на зиму.

Мигрирующие птицы улетают из Москвы на зимовку. В частности, специалисты Мосприроды фиксируют начало миграций у стрижей и камышевок. Многие птицы перед отлетом сбиваются в стаи.

Водоплавающим птицам перед дальней дорогой надо хорошо обучить свое потомство летать и плавать, поскольку при перелете они время от времени отдыхают на водоемах.

Специалисты просят не подкармливать животных, чтобы не отвлекать их от подготовки к зимовке и дать возможность самостоятельно добыть себе пропитание. Ранняя подкормка птиц может задержать пернатых на пути миграции в теплые страны, а звери могут утратить навык поиска еды, сообщается на официальном сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Метеорологическая осень в Москве наступила точно в срок, 24 августа: с этого дня среднесуточная температура ниже 15 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

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