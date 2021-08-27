Выборы в Госдуму: партии борются за избирателей

До голосования остается все меньше времени

Число отказов гражданам, которые хотят принять участие в дистанционном электронном голосовании, уменьшилось. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, отказы возможны из-за несовпадения баз данных системы ГАС "Выборы" и единого портала госуслуг. Председатель ЦИК напомнила, что прием заявок на дистанционное голосование завершится за три дня до выборов. Отдать голос через интернет смогут жители города Москвы и шести регионов.

Чтобы в полной мере ощутить атмосферу русской деревни, на фестиваль фермеров в Подмосковье Владимир Жириновский приезжает на повозке, запряжённой пони. Чем только лидера ЛДПР здесь не угощают: и свежим сыром, и бастурмой, и парным молоком. Политик убежден: подобные ярмарки должны работать круглый год. Так у мелких производителей будет больше возможностей продать свой товар.

"Земля есть, павильоны есть, продукция есть, фермеры есть. И деньги есть. Деньги есть у граждан!" – рассказал Владимир Жириновский.

А вот представители партии "Зеленых" в пятницу побывали в Рязанской области. Местные жители пожаловались им на неприятный запах рядом с птицефабрикой "Окское". Экологические активисты проверили, как идет утилизация отходов. Оказалось, площадка построена с нарушениями. Разбираться в ситуации теперь предстоит Росприроднадзору.

"Бетонного основания нет, отходы фактически лежат прямо на почве, не организован сбор и отвод фильтрата. Самое главное - отходы не накрыты специальной мембраной. Отсюда и те запахи, которые мучают жителей окрестных поселков", - рассказала член президиума партии "Зелёные" Александра Кудзагова.

Партия же "Зеленая альтернатива" обращает внимание на проблему лесных пожаров. Представители этой политической силы на мосту Богдана Хмельницкого в Москве развернули сегодня баннер с изображением песочных часов. Это призыв не медлить больше ни минуты.

"Был уничтожен институт лесничества. Также не хватает денежных средств на тушение пожаров. Надо увеличивать бюджет как минимум в три раза", - отметил заместитель председателя "Зелёной Альтернативы" Степан Соловьёв.

Вопросам экологии посвящен и целый блок опубликованной в пятницу предвыборной программы "Единой России". Проблему вредных выбросов в атмосферу, отходов и свалок партия предлагает решить радикально и быстро. Вообще же документ разделен на два основных раздела - "Благополучие людей" и "Сильная Россия". Первый включает в себя повышение доходов, создание рабочих мест, меры поддержки граждан, в том числе и пенсионеров, охрану здоровья, развитие регионов, вопросы образования. Второй направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, развитие перспективных отраслей и сельских территорий:

"В основе нашей политики - интересы граждан России. Ценности патриотизма и служения Отечеству, реальные дела, направленные на решение насущных проблем людей. Создание возможностей для самореализации и развития каждого человека, для его комфортной и безопасной жизни, для достойной работы, заработка и успешного ведения своего дела. Мы вместе - за Россию!"

Особо подчеркивается: главное для представителей партии - доверие граждан России. Оттого и программа поистине народная: ее соавторами стали жители большой страны. Свои предложения внес также Владимир Путин. Президент не раз встречался с активом партии, а на этой неделе принял участие во втором этапе съезда, на котором документ, собственно, и был утвержден.

Свою программу представляют в пятницу и в Партии Роста. На повестке - пенсионная система и поддержка людей предпенсионного возраста.

"Ситуация заключается в том, что людям 45+ нужно помогать, их нужно обучать, переобучать, для того, чтобы у них было реальное трудоустройство, и переквалифицировать. В противном случае у них нет работы", - заявила Ирина Миронова (Партия Роста).

Своими проблемами с кандидатом от партии "Новые люди" Юлией Барановской поделились многодетные родители. У многих вопрос: как долго такие семьи могут рассчитывать на поддержку государства. В каждом регионе своя возрастная планка. Часто ориентируются на возраст старшего ребенка, и семьи быстро теряют льготы.

"Очень сложно написать какой-то закон, придумать какое-то правило, не зная ситуации изнутри. Поэтому я все время стараюсь общаться с людьми, понимая: они стоят в этих тапках, они знают, что им нужно и они подсказывают, как сделать правильнее. Поэтому, конечно, такие встречи полезны", - сказала Юлия Барановская.

В партии пообещали разобраться и по возможности вопрос решить. Речь не только о корректировке законодательства. В частности, этой семье помогут сделать ремонт в квартире, для чего привлекут меценатов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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