ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зеленский попросил НАТО усилить присутствие в Черном море

16:33
  • пятница
  • 27 августа 2021

Присоединиться к процессу предложили Молдавии и Румынии

Силам Североатлантического альянса надо усилить свое присутствие в Черном море. Объединить усилия ради безопасности региона должны также Молдавия и Румыния, заявил президент Украины. Владимир Зеленский выступил с такими призывами в Кишиневе: украинский лидер участвует в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдавии.
Зеленский не смог приземлиться в Кишеневе

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран - членов НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок", - сказал Зеленский. Он провел совместный брифинг с президентами Молдавии, Польши и Румынии - Майей Санду, Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнисом.

Зеленский заверял коллег из Молдавии и Румынии, что морское судоходство и торговля в регионе под угрозой – якобы, из-за "активной милитаризации" крымского полуострова. Ответ на этот вызов, убежден президент Украины, только один:  усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Корабль НАТО
Корабль НАТО
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.