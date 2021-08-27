Зеленский попросил НАТО усилить присутствие в Черном море

Присоединиться к процессу предложили Молдавии и Румынии

Силам Североатлантического альянса надо усилить свое присутствие в Черном море. Объединить усилия ради безопасности региона должны также Молдавия и Румыния, заявил президент Украины. Владимир Зеленский выступил с такими призывами в Кишиневе: украинский лидер участвует в торжествах по случаю 30-летия независимости Молдавии.

"Украина последовательно выступает за усиление присутствия в регионе Черного моря сил и средств стран - членов НАТО, расширение программ, совместных учений и тренировок", - сказал Зеленский. Он провел совместный брифинг с президентами Молдавии, Польши и Румынии - Майей Санду, Анджеем Дудой и Клаусом Йоханнисом.

Зеленский заверял коллег из Молдавии и Румынии, что морское судоходство и торговля в регионе под угрозой – якобы, из-за "активной милитаризации" крымского полуострова. Ответ на этот вызов, убежден президент Украины, только один: усилить взаимодействие военно-морских сил причерноморских государств, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram