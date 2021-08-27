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Число жертв терактов в аэропорту Кабула достигло 170 человек

16:46
  • пятница
  • 27 августа 2021

Ранены более 200

Возросло число жертв прогремевших накануне нескольких взрывов возле аэропорта Кабула. В результате теракта в воздушной гавани столицы Афганистана погибли 170 человек – обл этом сообщил со ссылкой на представителя афганских властей американский телеканал CBS News.
Число жертв взрывов в аэропорту Кабула возросло до 110

По данным телеканала, опознаны 32 мужчины, три женщины и трое детей. Еще 132 тела пока не поддаются опознанию. Ранения получили в результате взрывов около 200 человек.

26 августа возле кабульского аэропорта прогремели взрывы. Сначала у северных ворот подорвал себя террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Позже появились сообщения о новых трех взрывах в разных районах города. Американское командование на данный момент подтвердило гибель 18 военнослужащих США.

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