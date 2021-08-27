Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью

Предварительная версия - отказ техники
Авария бомбардировщика Су-24 под Пермью. Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета.
"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники", - цитирует "Интерфакс" комментарий источника в военных кругах.
РИА Новости, в свою очередь, передает, ссылаясь на данные Центрального военного округа, что оба пилота живы. Они успели катапультироваться.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram