Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью

Предварительная версия - отказ техники

Авария бомбардировщика Су-24 под Пермью. Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета.

"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники", - цитирует "Интерфакс" комментарий источника в военных кругах.

РИА Новости, в свою очередь, передает, ссылаясь на данные Центрального военного округа, что оба пилота живы. Они успели катапультироваться.

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