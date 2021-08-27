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Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение под Пермью

17:20
  • пятница
  • 27 августа 2021

Предварительная версия - отказ техники

Авария бомбардировщика Су-24 под Пермью. Самолет потерпел крушение во время тренировочного полета.
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"Самолет Су-24 выполнял тренировочный полет и потерпел крушение, по предварительным данным, из-за отказа техники", - цитирует "Интерфакс" комментарий источника в военных кругах.

РИА Новости, в свою очередь, передает, ссылаясь на данные Центрального военного округа, что оба пилота живы. Они успели катапультироваться.

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