Появились подробности крушения Су-24 под Пермью

Самолет направлялся на завод для планового ремонта

Вертолет поисково-спасательной службы направлен к месту падения Су-24 для эвакуации экипажа. Самолет потерпел крушение под Пермью, летчики катапультировались, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"При перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта потерпел аварию в 95 километрах западнее города Пермь самолет Су-24. По докладу с места, летчики катапультировались", - приводит сообщение ЦВО РИА Новости.

Военные подчеркивают, что полет выполнялся без боекомплекта. Разрушений на земле нет - самолет упал в лесистой местности.

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