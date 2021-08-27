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Жириновского зарегистрировали на электронное голосование

18:02
  • пятница
  • 27 августа 2021

Все проверки завершились успешно

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского успешно зарегистрировали на дистанционное электронное голосование. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

"Все проверки завершились успешно и были связаны с тем, чтобы удостовериться, что заявитель тот, за кого себя выдает", - рассказал он.

Лидер ЛДПР также рассказал о преимуществах электронного голосования. "В будущем мы вообще можем перейти к референдумному, цифровому типу демократии. По любому вопросу граждане смогут проголосовать, и решение будет приниматься с учетом их мнения", - отметил Жириновский.

23 августа Владимир Жириновский заявил, что намерен голосовать онлайн на выборах в Госдуму. По словам политика, важно, чтобы в России активней принимали участие в дистанционном голосовании.

В Москве с 2 августа стартовала регистрация на дистанционное электронное голосование. Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября.

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