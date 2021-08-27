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Роспотребнадзор запретил купание в Анапе и Новороссийске

18:15
  • пятница
  • 27 августа 2021

Анализы выявили загрязнение воды

Роспотребнадзор ввел временный запрет на купание в зонах отдыха Анапы и Новороссийска. Эксперты управления ведомства по Краснодарскому краю выяснили, что вода в рекреационных зонах этих городов не соответствует гигиеническим нормативам.

"Не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям пробы морской воды зон рекреаций Анапы и Новороссийска", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Информация о запрете на купание направлена в органы исполнительной власти Анапы и Новороссийска. В ведомстве отмечают, что лабораторный мониторинг качества морской воды проводится ежедневно. Проведено более 4 тысяч исследований воды Черного моря на микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели, передает "Интерфакс".

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