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Валерий Катков призвал горожан активнее сдавать вторсырье на переработку

18:32
  • пятница
  • 27 августа 2021

Средства за собранный пластик поступают в благотворительный фонд

Экологическое сознание граждан стало активно расти, рассказал кандидат в депутаты Госдумы от Партии Роста Валерий Катков (199-й округ).

Так, пункт сбора вторсырья организован в парке "Кузьминки-Люблино". При этом, по словам Каткова, средства за собранный пластик идут в благотворительный фонд.

"Вы сдаете пластиковые крышки от бутылок и упаковок тетра-пак в пункты приёма, они отправляются на завод по переработке", - отметил он.

Кандидат в депутаты призвал горожан активнее сдавать вторсырье на переработку. "Принимают устаревшие вещи, батарейки, крышечки от пластиковых бутылок и рассортированный мусор", - рассказал он.

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