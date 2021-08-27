Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Контракт может быть заключен до июня 2023 года

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Ювентусом" о трансфере 36-летнего нападающего Криштиану Роналду.

Футболист в ближайшее время должен подписать контракт. Перед этим его ожидает медобследование, также нужно уладить формальности с визой, сообщает в пятницу "Спорт-Экспресс".

Как ожидается, контракт с Роналду будет заключен до лета 2023 года.

Криштиану Роналду стал играть за "Ювентус" в 2018 году, куда он перешел из мадридского "Реала". Футболист - пятикратный обладатель "Золотого мяча", в туринском клубе он забил 101 гол.

За "Манчестер Юнайтед" Роналду выступал с 2003 по 2009 годы.

Отметим, что еще один прославленный футболист - 34-летний Лионель Месси – перешел 10 августа во французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" из испанской "Барселоны".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram