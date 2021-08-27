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ПФР уточнил получателей назначенной Путиным единовременной выплаты

19:30
  • пятница
  • 27 августа 2021

Деньги они получат в сентябре

Назначенную указом президента России Владимира Путина единовременную выплату десяти тысяч рублей получат россияне, которым по состоянию на 31 августа 2021 года уже начислялась пенсия. Пояснение опубликовано на сайте отделения Пенсионного фонда России по Белгородской области.
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"Полагающуюся … сумму они получат в сентябре", — отметили в ведомстве.

Президент Владимир Путин ранее выступил с предложением провести дополнительную разовую выплату пенсионерам в размере десяти тысяч рублей. Для получения выплаты не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд. Деньги начислят всем пенсионерам — как неработающим, так и работающим. Помощь получат около 43 миллионов россиян, передает РИА Новости.

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