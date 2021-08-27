ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва готова создавать возможности для развития креативной индустрии

20:00
  • пятница
  • 27 августа 2021

Сергей Собянин принял участие в "Российской креативной неделе"

Экономика столицы претерпевает серьезные изменения. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в пятницу во время встречи с представителями креативной индустрии.

"Сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна", - отметил мэр.

По словам Собянина, власти готовы поддерживать проекты креативной индустрии, однако инициатива должна исходить от представителей отрасли.

"Мы на старте, мы готовы. Сегодня у нас порядка 130 промзон, которые входят в реконструкцию территорий, и мы должны спланировать, где будет жилье, где будет промышленность, где будут креативные кластеры, где еще что-то необходимое для горожан, для города, для его развития", - приводит АГН "Москва" слова мэра столицы.

Собянин рассказал, что в городе много полузаброшенных промышленных территорий, где "можно что-то придумать интересное для горожан и для креативной индустрии".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Дизайн-завод "Флакон"
Дизайн-завод "Флакон"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.