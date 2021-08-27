Москва готова создавать возможности для развития креативной индустрии

Сергей Собянин принял участие в "Российской креативной неделе"

Экономика столицы претерпевает серьезные изменения. Об этом мэр столицы Сергей Собянин заявил в пятницу во время встречи с представителями креативной индустрии.

"Сегодня по структуре экономики мы чисто европейский город, большая часть - это услуги и торговля. Что это означает? Возрастает значение творчества, того же дизайна", - отметил мэр.

По словам Собянина, власти готовы поддерживать проекты креативной индустрии, однако инициатива должна исходить от представителей отрасли.

"Мы на старте, мы готовы. Сегодня у нас порядка 130 промзон, которые входят в реконструкцию территорий, и мы должны спланировать, где будет жилье, где будет промышленность, где будут креативные кластеры, где еще что-то необходимое для горожан, для города, для его развития", - приводит АГН "Москва" слова мэра столицы.

Собянин рассказал, что в городе много полузаброшенных промышленных территорий, где "можно что-то придумать интересное для горожан и для креативной индустрии".

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