В посольство России в Кабуле обратились 170 желающих покинуть Афганистан

Дипмиссия формирует новый список для эвакуации

В посольство России в Кабуле обратились более 170 человек, желающих покинуть Афганистан. В дипмиссии формируется новый список для эвакуации, сообщил российский посол в Кабуле. Дмитрий Жирнов напомнил, что два дня назад людей уже вывозили.

"Мы вывезли два дня назад людей. Собрали их около посольства, сделали пункты сбора, наладили профессиональную таможню и паспортный контроль. Делали все сами. На больших автобусах 360 человек были доставлены к трапу самолета", - рассказал Жирнов в эфире телеканала "Звезда".

По поручению президента России Владимира Путина была организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Накануне на подмосковный аэродром Чкаловский прилетели четыре самолета с эвакуированными.

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