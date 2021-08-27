ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В посольство России в Кабуле обратились 170 желающих покинуть Афганистан

20:08
  • пятница
  • 27 августа 2021

Дипмиссия формирует новый список для эвакуации

В посольство России в Кабуле обратились более 170 человек, желающих покинуть Афганистан. В дипмиссии формируется новый список для эвакуации, сообщил российский посол в Кабуле. Дмитрий Жирнов напомнил, что два дня назад людей уже вывозили.
Посол России объявил об эвакуации из Афганистана всех желающих россиян

"Мы вывезли два дня назад людей. Собрали их около посольства, сделали пункты сбора, наладили профессиональную таможню и паспортный контроль. Делали все сами. На больших автобусах 360 человек были доставлены к трапу самолета", - рассказал Жирнов в эфире телеканала "Звезда".

По поручению президента России Владимира Путина была организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Накануне на подмосковный аэродром Чкаловский прилетели четыре самолета с эвакуированными.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Афганистан
Афганистан
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.